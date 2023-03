Hesablama Palatası tərəfindən Naxçıvan Dövlət Universitetində (NDU) yoxlamalara başlanılıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasından bildirilib.

Rəsmi məlumata görə, yoxlamalar Hesablama Palatasının iş planına uyğun həyata keçirilir.

Nəticələr barədə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.