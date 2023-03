İmran Xanın tərəfdarları polisin iqamətgaha daxil olmasına imkan vermir

Pakistan polisi martın 15-də keçmiş Baş nazir İmran Xanı yenə həbs edə bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Pakistanın keçmiş Baş nazirinin iqamətgahını tərəfdarları mühafizə edir. Bu səbəbdən polis qüvvələri binaya daxil olub hökumətin keçmiş başçısını həbs edə bilmir. İmran Xanın tərəfdarları ilə polis qüvvələri arasında yeni toqquşma baş verib.

Xatırladaq ki, martın 14-də polis İmran Xanın iqamətgahına daxil ola bilməyib.

Keçmiş Baş nazir vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edərək bahalı hədiyyə almaqda ittiham olunur.

