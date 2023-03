Günlərdir televiziya vasitəsi ilə axtarışı aparılan itkin qadın tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB kanalında yayımlanan "Səni axtarıram" proqramında axtarılan Ağdaş rayon sakini Elnurə adlı qadın efirə zəng edib.

Onun yeni görkəmi anasını və aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızını təəccübləndirib.

Ətraflı videoda:

