Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 49 mini ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatının Fövqəladə Zirvəsində çıxışı zamanı bildirib.

Ərdoğan qeyd edib ki, Türk dünyası Türkiyənin çağırışına səs verən ölkələr arasında birincilərdən olub: "Əziz millətimiz bu dəstəyinizi unutmayacaq".

