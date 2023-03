Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın Moskvaya səfərinin tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, səfər martın 20-də baş tutacaq.

O, martın 20-də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcək.

