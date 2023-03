Azərbaycanda vəzifəli şəxs İcra Hakimiyyətinin qarşısında BIÇAQLANDI

Sumqayıtda vəzifəli şəxs işlədiyi yerin qarşısında bıçaqlanıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən saat 15 radələrində şəhərin İnşaatçılar qəsəbəsində yerləşən Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin qarşısında baş verib. İnzibati binanın qarşısında RİH-in Memarlıq və Tikinti şöbəsinin aparıcı-məsləhətçisi vəzifəsində çalışan 1989-cu il təvəllüdlü Cavidan Mirzəyev döş qəfəsi nahiyəsindən bıçaqlanıb. Ağır xəsarət alan məmur xəstəxanaya aparılıb.

İlkin araşdırmalar zamanı hadisənin Sumqayıt şəhər sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Rafiz Nəcəfov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib. O, tutularaq istintaqa təhvil verilib.

Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

R.Nəcəfovun məmuru hansı səbəbdən bıçaqlaması hələlik məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.