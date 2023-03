Əfqanıstanda 6,5 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, yeraltı təkanın episentri İşkaşım şəhərindən 47 kilometr cənub-qərbdə yerləşib.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.

Zəlzələnin Özbəkistanda da hiss olunduğu bildirilib. Qorxuya düşən Daşkənd sakinləri küçələrə axışıblar.

