"Allah verdi, Allah da aldı. Belimizi qırdı, evimizi yıxdı”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Xalq artisti Vidadi Əliyev avtomobil qəzasında həyatını itirən oğlu Oqtay Əliyevlə vida mərasimində deyib.

"Həmişə çalışmışam ki, Vətənə layiq övlad olsun”, - deyə V.Əliyev əlavə edib.

