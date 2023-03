Dünən qəzada dünyasını dəyişən əməkdar mədəniyyət işçisi, prodüser və rejissor Oqtay Əliyevin mediaya son açıqlaması sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Düz 2 ay əvvəl dünyasını dəyişən aktrisa Tünzalə Əliyevanın (Toppuş bacı) dəfn mərasimində iştirak edən O.Əliyev jurnalistlərlə mərhumla bağlı xatirələrini bölüşmüşdü.

“Teatrımız Tünzalə kimi aktrisaları bir-bir itirir” – demişdi Oqtay Əliyev.

