Evə qəfil qayıdan qadın gördüklərinə inanmadı - Eyvana çıxanda ərinin… / FOTOLAR

Sosial mediada paylaşılan görüntülər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının evə qəfil qayıtması əri gözlənilməz vəziyyətə salıb. İddialara görə, qadın evə gələrkən ailə başçısı sevgilisi ilə evdə olub. Bu zaman yad qadın vəziyyətdən çıxmaq üçün yarıçılpaq vəziyyətdə eyvana çıxaraq, eyvanın kənarındakı yerdə dayanıb. Məlumata görə, qadın ərinin xəyanətindən xəbərdar olub. Fotoda ailə başçısının məsələni həyat yoldaşına izah etməsi müşahidə edilir.

Məlumata görə, xarici ölkələrin birində lentə alınan fotolar sosial mediada yüz minlərlə izləyici tərəfindən izlənilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.