Dünən axşam saatlarında Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev prospekti 9-cu məhəllədə yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə üçmərtəbəli yaşayış binasının qarşısında ərazidə şam ağaclarından biri qəfildən yanıb. Alov digər 2 ağaca da keçib.

Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından mühafizə briqadası tərəfindən söndürülüb.

Üçmərtəbəli yaşayış binası yanğından mühafizə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.