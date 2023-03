Heydər Əliyevin 100 illiyi (1923-2023) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı təsis ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı ” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” qanuna dəyişiklik təklif edilir.

Layihə Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bu gün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

