Ötən gün axşam saatlarında Cəlilabad rayon Musalı kənd orta məktəbinin direktoru İsrail Quliyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəbin "facebook" səhifəsində məlumat yayılıb.

Bildirilir ki, mərhum İ.Quliyev 64 yaşında uzun sürən xəstəlikdən (xərçəng) vəfat edib.

