Azərbaycan Premyer Liqasında XXIX turun hakimləri bəlli olub

Azərbaycan Premyer Liqasında XXIX turun görüşlərinə hakim təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə keçiriləcək "Qəbələ" - "Zirə" matçı Tural Qurbanova tapşırılıb.

İkinci gün baş tutacaq "Sumqayıt" - "Neftçi" qarşılaşmasını Rauf Allahverdiyev, "Səbail" - "Sabah" görüşünü İnqilab Məmmədov idarə edəcək.

Nəhayət, "Qarabağ" - "Kəpəz" oyunu Emin Əliyevə, "Turan Tovuz" - "Şamaxı" matçı isə Rəvan Həmzəzadəyə həvalə olunub.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXIX tur

7 aprel (cümə)

17:00. “Qəbələ” – “Zirə”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Vüsal Məmmədov, Rəhman İmami, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

Qəbələ şəhər stadionu.

8 aprel (şənbə)

20:00. “Sumqayıt” – “Neftçi”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Zeynal Zeynalov, Cavanşir Yusifov, Əli Əliyev

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Kapital Bank Arena”.

17:30. “Səbail” – “Sabah”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Elşad Abdullayev, Eyyub İbrahimov, Səbuhi Bayramov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

“ASCO Arena”.

9 aprel (bazar)

18:30. “Qarabağ” – “Kəpəz”

Hakimlər: Emin Əliyev, Müslüm Əliyev, Teymur Teymurov, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Barış Şimşek

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Azersun Arena”.

16:00. “Turan Tovuz” – “Şamaxı”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Akif Əmirəli, Cəmil Quliyev, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Tovuz şəhər stadionu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.