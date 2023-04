Əlcəzairdə təravih namazı qılarkən din adamı Vəlid Məhsəsin üstünə atılan pişik sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, din adamının qucağında pişiklə namaza davam etməsi sosial media istifadəçiləri tərəfindən təqdirlə qarşılanıb və video minlərlə dəfə izlənilib.

