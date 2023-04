19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, millimiz Monteneqro yığması ilə qarşılaşıb. Slovakiyada keçirilən görüşdə yığmamız 0:3 hesabı ilə uduzub.

Millimiz seçmə mərhələdə növbəti oyununu aprelin 11-də slovakiyalı yaşıdlarına qarşı keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.