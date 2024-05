Xəbər verdiyimiz kimi, Tərtərdə iki məktəbli arasında düşən dava onlardan birinin ölümü ilə nəticələnib. Hadisə Tərtər şəhər 2 saylı məktəbin qarşısında olub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisədə vəfat edən şagird Əliyev Aslanın dərs prosesində görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Həmin videonu təqdim edirik:



