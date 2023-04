Vaşinqtonun şimal-şərqində atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat polis dairəsinin "Twitter" səhifəsində əks olunub. Bildirilib ki, atışma daha əvvəl Benninq yolunun şimal-şərqindəki 4000-ci məhəllədə baş verib.

Polis hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.

Ölənlərin dəqiq sayı barədə məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.