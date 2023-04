Mina qurbanlarının sayı artdı - "Ermənistan dəqiq mina xəritələrini təhvil verməlidir"

2020-ci ildən bəri Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 290 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, keçmiş təmas xəttindən uzaqda, bir müddət əvvəl Ermənistan istehsalı olan 2021-ci il üçün minaların aşkar edildiyi Laçın rayonunda növbəti mina partlayışı nəticəsində azərbaycanlı mülki şəxs xəsarət alıb.

"Ermənistan dəqiq mina xəritələrini təhvil verməlidir", - XİN-dən bildirilib.

Qeyd edək ki, aprelin 12-də Laçında daha 1 nəfər mülki şəxs minaya düşmüşdü.

