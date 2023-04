Bakı metrosunda sərnişin qəfil vəfat etdi

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Xalqlar Dostluğu" stansiyasında sərnişin vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, "Dərnəgül-Həzi Aslanov" marşrutu üzrə hərəkət edən qatarın maşinistinə bir kişi sərnişinin özünü pis hiss etməsi barədə məlumat verilib.

Dispetçerə daxil olmuş məlumat əsasında, sərnişin "Xalqlar dostluğu" stansiyasında düşürülüb, təcili tibbi yardım çağırılıb. Amma onun qatardan düşürülənə qədər dünyasını dəyişdiyi məlum olub.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.