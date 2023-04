​Özbəkistanlı həkim kosmetoloq nüfuzlu mükafatlandırma mərasimində təltif olundu

Müasir dövrdə trend halına gələn kosmetologiya öz inkişafı ilə bütün gözəllik standartlarını əlçatan edir.

Özbəkistanlı həkim dermotoloq Nargiza Mamanazarova öz ölkəsində bu işin peşəkarlarındandır.



O, Özbəkistanda fəaliyyət göstərən “New age” estetik mərkəzinin rəhbəridir. Mərkəz pasientlərinin təhlükəsiz, yüksək antiseptik şəraitdə müayinə və estetikasının bərpası üçün beynəlxalq standartlara uyğun innovativ cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunub. İncə toxunuşlarla xanımların gözəlliyinə gözəllik qatan peşəkar həkim kosmetoloq 17 ildir estetik-tibb sahəsində çalışır.

Nargiza Mamanazarova İsrail, Fransa, Niderland, Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna, Türkiyə kimi ölkələrdə bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirib. Beynəlxalq təcrübəyə malik peçıkar həkim kosmetoloq işində hər zaman keyfiyyətə üstünlük verir.

Gördüyü işlərlə pasiyentlərə təbəssüm və xoşbəxtlik bəxş edən həkim-dermotoloq Nargiza Mamanazarova 17-18 Mart 2023-cü il tarixlərində Ritz Carlton oteldə baş tutan “Reputation Awards 2023” mükafatlandırma mərasimində “The Talented Cosmetologist of the Year” nominasiyasına layiq görülüb.

