Avropa İttifaqı (Aİ) İrana qarşı 7-ci sanksiyalar peketini qəbul edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ ölkələrinin xarici işlər nazirləri qərarı elan ediblər.

Bildirilib ki, sanksiyaların əsas səbəbi İrandan insan hüquqlarının pozulmasıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.