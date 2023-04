“Bayraktar Kızılelma” pilotsuz döyüş təyyarəsi ilə “Bayraktar Akıncı” pilotsuz uçuş aparatı birgə uçuş həyata keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, birgə uçuş zamanı onlar bir-birilərinə çox yaxın məsafədən uçublar.

""Bayraktar Kızılelma" "Bayraktar Akıncı" ilə paralel uçuş həyata keçirib. Bu da onların hərəkətlərini əlaqələndirmək imkanını müəyyən etməyə imkan yaradıb”, - “Baykar” şirkətinin məlumatında qeyd edilib.



