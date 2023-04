"NATO Rusiyanın Ukrayanda qalib gəlməsinə imkan verməyəcək" - POLİTOLOQ

"NATO Baş katibi Yens Stoltenberqin Ukraynaya səfəri Alyansın Ukrayanaya açıq dəstəyinin nümayişi idi".

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. O hesab edir ki, NATO və Rusiya arasında açıq savaşın Şərqi Avropa cəbhəsində getdiyini qeyd etmək olar.

Məhəmməd Əsədullazadə



"Bununla da NATO Rusiyaya qarşı Ukraynanın silahlandırılmasında rəsmən iştirak etdiyini ortaya qoydu. Geosiyasi toqquşma fonunda NATO Rusiyanın qətiyyətlə Ukrayanda qalib gəlməsinə imkan verməyəcək. Ötən il Ukraynaya hərbi dəstək fonunda Ramştyam konfransı ilə NATO öz üzv dövlətlərini və tərəfdaşları Rusiyaya qarşı səfərbər edərək Ukraynın tam müdafiəsini təşkil edir. Rusiyanın bu müharibədə qalin gəlməsi NATO üzərində qələbəsi olar. Ona görə də Ukraynanın əks-hücumunun uğurlu olması üçün kifayət qədər hərbi dəstək veriləcək".



Politoloq deyir ki, Ukrayna müharibəsində Avropanın təhlükəsizlik arxitekturası yenidən qurulur.

"Bu siyasi və təhlükəsizlik sisteminin qurulmasını ABŞ, NATO çətiri altında aparır. Xüsusilə ABŞ, elə bir strategiya ortaya qoyub ki, özü təktərəfli Ukrayanda Rusiyaya qarşı deyil, NATO və tərəfdaşlarını Ramştaym formatı ilə səfərbər edərək, Moskvanın qalib gəlmək şansını əlindən alıb.Yaxın aylarda Ukrayanın əks-hücum əməliyyatı gözlənilir. Bu əməliyyat Rusiyanın Ukrayna ərazilərindən çıxarılmasını reallaşdırmalıdır".

M.Əsədullazadə qeyd etdi ki, ABŞ və NATO yeni əks-hücumla Rusiya qoşunlarını tam məğlubiyyətə uğradılmasında qərarlıdır. Rusiya Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başlamaqla, birbaşa Qərbə hücum edib.

METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.