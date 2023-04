Nazirlər Kabineti publik hüquqi şəxslərlə bağlı qərar verib

Nazirlər Kabineti “Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına məqsədli vəsaitlərin ödənilməsi üzrə müqavilənin Nümunəvi Forması”nın təsdiq edilməsi barədə” 16 yanvar 2020-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, bundan sonra “Publik hüquqi şəxslər üçün vəsaitlərdən istifadə barədə Hesabat Forması” aylıq iqtisadi təsnifat üzrə olmayacaq, yalnız rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla iqtisadi təsnifat üzrə olacaq.

