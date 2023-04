Azərbaycanın Kahramanmaraşda inşa edəcəyi şəhərciyin təməlqoyma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təməlqoyma mərasiminə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev videobağlantı şəklində qatılıb.

Mənzillərin 1 il ərzində sahiblərinə təhvil verilməsi nəzərdə tutulub.

