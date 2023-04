Turistlər paytaxtda keçirilən “Formula-1” Azərbaycan Qran-Prisi ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər.

Onlar Bakıda keçirilən yarışdan məmnun qaldıqlarını bildiriblər.

“Şəhərdə karnaval, müxtəlif şənlik və tədbirlər təşkil edilsə, daha yaxşı olardı”, - deyə turistlərdən biri qeyd edib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

