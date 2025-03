İstanbulun saxlanılan meri Əkrəm İmamoğlu dörd gün həbsdə qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Baş Prokurorluq ona və 100-dən çox şəxsə qarşı korrupsiya, rüşvətxorluq və terrorçularla əməkdaşlıqla bağlı ittihamlar irəli sürür.

İstanbulun bir sıra mərkəzi küçələrində, xüsusilə Polis Baş İdarəsinin binası qarşısında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.