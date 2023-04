May ayında bu bürclərin pul kisəsi boş olacaq

Gələn ay üçün heç bir alış-veriş planlaşdırmamalıdırlar, çünki sadəcə pul olmayacaq.

Astroloqlar 2023-cü ilin may ayında pulla hansı bürclərin əsl problem yaşayacağını söyləyib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, boş pul kisəsi Qız və Dolça üçün problemə çevriləcək.

Bu bürcün nümayəndələri özlərinin və ya yaxınlarının sağlamlığı ilə bağlı gözlənilməz xərclərlə üzləşə bilərlər. Məsələn, Qızlar xəstələnə və ya hətta xəstəxanaya düşə bilər ki, bu da bahalı dərmanlar almaq ehtiyacına səbəb olacaq.

Onların səhhətində ciddi problem olmayacaq, çünki astroloqlar çətinliklərin tez bir zamanda aradan qaldırılacağını deyirlər, lakin onlara görə Qız bürcünə boş pul kisəsi qalacaq.

Bəzi Qızlar hansısa bayram üçün hədiyyəyə çox pul xərcləyə bilər, ona görə də onların cari xərclər üçün praktiki olaraq heç bir büdcəsi qalmayacaq.

Dolça

Dolça bəzi ödənişləri ödəməli olacaq. Məsələn, onlar cərimə ala bilərlər və ya məhkəmə onları başqa şəxsə bir növ təzminat ödəməyə məcbur edəcək. Və ya, məsələn, onlar avtomobillərinə zərər verə bilər, ona görə də onu bərpa etmək üçün pul xərcləməli olacaqlar.

Bəzi məişət cihazlarında da nasazlıqlar ola bilər - onlar təcili olaraq təmirə təhvil verilməli və ya yenilənməli olacaqlar ki, bu da cibinizə ciddi zərbə vuracaq.

Ulduzlar May ayında Dolçaların borc istəyi ilə sevdiklərinə müraciət edəcəklərini bildirirlər.

