Bölgələrə yağan güclü yağış bir sıra fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Goranboyda qeydə alındığı deyilən görüntülər sosial mediada yayılıb. Güclü leysan toyun yarıda dayandırılmasına səbəb olub.

Qeyd edək ki, ölkədə qeyri-sabit hava şəraiti mayın 4-ə kimi davam edəcək.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.