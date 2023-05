Tərtərdə məktəblilər evlənmək məqsədilə qoşulub qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonunun Köçərli kəndində X sinif şagirdi olan oğlan həmkəndlisi, eyni məktəbin IX sinif şagirdini qaçırıb.

Hüquq-mühavizə orqanlarından Trend-ə faktı təsdiq ediblər.

Qeyd olunub ki, hər iki nəfərin yetkinlik yaşına çatmamış olduğu üçün onların kimliyini açıqlanmır.

