Həbsdə vəfat edəb sabiq icra başçısının əmlakı müsadirə olundu - 600 min manat

Ağstafanın həbsdə vəfat etmiş sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyevin cinayət işi əmlaklarla bağlı hissədə yenidən araşdırılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində prokurorun protesti ilə yenidən baxılan iş üzrə qərar elan olunub.

Hakim Salman Hüseynovun sədrlik etdiyi hakimlər heyəti birinci instansiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb.

Qərara əsasən, Nizaməddin Quliyevin 600 min manatlıq əmlakı yenidən müsadirə olunub.

Qeyd edək ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Nizaməddin Quliyevin 600 min manatlıq əmlakı müsadirə olunub. Lakin Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi əmlakların müsadirədən azad olunması ilə bağlı qərar edib, əmlaklar müsadirədən azad olunub.

Prokuror qərardan kassasiya protesti verib. Ali Məhkəmə protesti təmin edərək, işi yenidən baxılması üçün apellyasiya məhkəməsinə qaytarıb.

Xatırladaq ki, Nizaməddin Quliyev və müavini Ramiz Tatarov vəzifə cinayətləri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatla həbs olunublar.

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Nizaməddin Quliyev 9 il, Ramiz Tatarov isə 8 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum ediliblər.

Sonradan Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi qərarı ilə Nizaməddin Quliyev vəfat etdiyi üçün cinayət işinə bəraətverici əsaslar olmadan xitam verilib və onun 600 min manatlıq əmlakı üzərindən həbs götürülüb.

Ramiz Tatarovun cəzası isə 8 il 3 aya endirilib.

Ali Məhkəmə Nizaməddin Quliyevin əmlakları ilə bağlı qərarı ləğv edib, Ramiz Tatarovun cəzasını 6 ilə endirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.