“Səni axtarıram” proqramının ötən günkü buraxılışı maraqlı anlara səhnə olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, övladlarına görə verilişə müraciət edən qadın canlı yayım zamanı aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızının ayaqlarına qapanıb və onları öpüb.

Baş verən anları etirazla qarşılayan Hidayətqızı bir neçə dəqiqə özünə gələ bilməyib. Sonra efir yarımçıq dayandırılıb.

