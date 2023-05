Sevdiyi qıza görə milyonlarla dollardan imtina edən gənc təqdir edildi - FOTO

“Yuventus”un 21 yaşlı futbolçusu Mohamed İhattaren qəribə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sevdiyi xanıma görə, futbolçu karyerasını dayandırıb. Məlumata görə, nişanlısı ilə evlənmək üçün Dubaya gedən gənc, futboldan getdiyini açıqlayıb. Bildirilir ki, o, birdəfəlik Dubaya nişanlısının yanına köçüb. Məlumata görə, uğurlu futbolu ilə diqqət çəkən gənc, yeni müqavilədən imtina edib. Bu da onun milyonlarla avroda imtina etməsi deməkdir.

Futbolçunun bu qərarı bəzi sosial media istifadəçiləri tərəfindən təqdir edilib. Mohamed İhattarenin sevgiyə verdiyi dəyər təqdir edilib.

