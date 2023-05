2002-ci ilin noyabrında Şəki Olimpiya Kompleksinin açılışı zamanı bayrağımızı saatlarla əlində tutan tələbə ulu öndər Heydər Əliyevin diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin gənc tələbə Balakən rayon sakini Türanə Məmmədovadır.

21 il əvvəl ulu öndərlə görüşən Türanə öz təəssüratını Baku TV ilə bölüşüb:

“Mənə baxdığını görəndə inanmadım. Deyirdim, ola bilməz ki, prezident minlərlə insanın içində mənə baxsın”.

Ətraflı Baku TV-nin videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.