Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquq fakültəsinin I kurs tələbəsi Xədicə Qarakişiyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il sentyabrın 29-da dərsdən evə qayıdan zaman Xədicə Qarakişiyevanı piyada keçidində maşın vurub.

O, uzun müddət koma vəziyyətində qalıb və bu gün dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.