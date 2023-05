Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı “Twitter”də paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çavuşoğlu ümummilli liderin Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının möhkəmlənməsində böyük əməyi olduğunu bildirib, ulu öndəri hörmət və ehtiramla yad etdiyini vurğulayıb.

