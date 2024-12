Fərid Vəliyevə PA-da vəzifə verildi

Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin İnnovativ inkişafın təşviqi sektoruna müdir təyin olunub.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Fərid Əzizağa oğlu Vəliyev təyinat alıb.

Xatırladaq ki, F.Vəliyev 1983-cü ildə anadan olub. O, Bakı Dövlət Universitetinin "Tətbiqi riyaziyyat" ixtisası üzrə bakalavr, "İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı" ixtisası üzrə magistr pillələrini bitirib. Koreya Universitetində "Elektron hökumət", İstanbul Texniki Universitetində "Rəqəmsal transformasiya sahəsində idarəetmə" istiqamətləri üzrə sertifikat proqramlarını keçib.

F.Vəliyev Azərbaycan Mərkəzi Bankında, ASAN Xidmətdə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə işləyib. 2021-ci ildən isə Prezident Administrasiyasında çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.