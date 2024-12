Xəbər verdiyimiz kimi, Tofiq Fuad oğlu Musayev Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, T.Musayev uzun müddət AFFA-ya rəhbərlik etmiş Fuad Musayevin oğludur.

Qeyd edək ki, F.Musayev 2017-ci ildə dünyasını dəyişib.

