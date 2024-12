“Qalatasaray"ın prezidenti Dursun Özbekin Yeni il tədbirində ifa etdiyi "Sarı gəlin" xalq mahnısı sosial mediada maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Özbekin ifası sosial mediada trendə düşüb. “Qalatasaray"ın prezidentinin ifası xeyli bəyənilib, çoxlu şərhlər yazılıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Sarı gəlin" xalq mahnısını ifa etməsi maraqla qarşılanmışdı.

