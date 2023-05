Vətən müharibəsi qazisi Bakıxan Babayev xərçəngdən vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, B. Babayev müharibədən qayıtdıqdan sonra xərçəngə tutulmuşdu.

Bakıxan Babayev BDU-nun Hüquq fakültəsi məzunu olub. Həmçinin o, Quba Özəl Türk liseyi məzunudur. (xüsusi istedadlı "Dərəcə Qrupu")



Allah rəhmət eləsin!

