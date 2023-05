May ayında bu iki bürc diqqətli olsun: Uğursuzluq yaşamamaq üçün...

Astroloqlar bildirir ki, may ayının ortalarında Merkuri planetinin təsiri ilə iki bürcün nümayəndələrini bir sıra problemlər gözləyir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, may ayının düşmədiyi bürclərdən biri Tərəzilərdir. Qarşıdakı günlər bu bürcün nümayəndələri üçün əlverişsiz olacaq. Hətta depressiyaya düşmə ehtimalları da var. Qohumlar və tərəfdaşlarla aralarında müəyyən fikir ayrılıqları yarana bilər.

İşlərini ehtiyatlı görməlidirlər. Problemləri böyüdüb davaya çevirməmək lazımdır. Çalışın məsələləri müzakirə yolu ilə həll edin.

May ayında bir sıra uğursuzluq yaşayacaq ikinci bürc isə Əqrəblərdir. Əqrəblərin şəxsi həyatlarında xaos gözlənilir. Ancaq bunun öhdəsindən gəlməyə çalışın. Ətrafınızdakılara qarşı dürüst olmalısınız.

Səmimi olmasanız, problemlər daha da böyüyəcək. Maliyə itkiləri gözləniləndir. Amma bu vəziyyət çox çəkməyəcək.

