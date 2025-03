Qızlar üçün İlaxır çərşənbə falları

Bu gün İlaxır çərşənbədir. Torpaq çərşənbəsi Novruzun dörd əsas çərşənbəsindən biridir və torpağın oyanmasını, məhsuldarlığı və yeni həyatın başlanmasını simvolizə edir. Digər çərşənbələrdən fərqli olaraq bu gün bir çox maraqlı adətlər və fallar yerinə yetirilir. Novruz falı gələcək haqqında xəbər verən və insanların ürəklərində olan suallara cavab axtardıqları bir ənənə kimi formalaşıb.

Metbuat.az həmin adət-ənənələri və inancları təqdim edir:

Qapı falı

Qapı pusmaq üçün bir nəfər qonşuların və ya tanışların qapısının arxasına gedib, evdən gələn ilk sözləri dinləyir. Eşidilən ilk sözlər fal baxan şəxsə cavab kimi yozulur. Məsələn, əgər evdən xoş, müsbət mənalı bir söz eşidilərsə, arzuların gerçəkləşəcəyi düşünülür.

Ayaqqabı falı

Bu fal, əsasən ərə getmək istəyən qızlar tərəfindən edilir. Qız çiyni üzərindən ayaqqabısını evin qapısına tərəf atır. Ayaqqabının burnu həyətə və ya çıxışa tərəf düşərsə, bu, həmin ilin onun üçün xeyirli olacağı və ailə quracağı anlamına gəlir. Əgər ayaqqabının burnu evin içərisinə tərəfdirsə, bu, həmin il ərzində hələ ki qismətin açılmayacağına işarədir.

Duzlu kökə falı

Bu fal xüsusilə evlənmək istəyən gənclər arasında məşhurdur. Duzlu kökəni yeyən şəxs su içmədən yatmalıdır. Yuxusunda kim ona su verərsə, həmin şəxsin onun gələcək həyat yoldaşı olacağına inanılır.

Üzük falı

Bunu daha çox gənc qızlar edirlər. Kiminsə qızıl nişan üzüyü götürülür və ona fala baxmaq istəyən qız saç telini bağlayır. Bir stəkan suyun üzərində üzüyün neçə dəfə fırlanıb dayandığı sayılır. İnanca görə, üzük neçə dəfə fırlanarsa, həmin şəxs o yaşda ərə gedəcək.

Kölgə falı

Bu fal üçün Novruz axşamı kağız yandırılır və divara düşən kölgəsinə baxaraq müxtəlif fiqurların forması yozulur. Məsələn, at fiquru görünsə, səfər, ev və ya insan fiquru görünsə, yeni biri ilə tanışlıq olacağı düşünülür.

Güzgü falı

Bayram gecəsi bir otağa girib güzgü və şam yandırılır, aynaya baxılaraq gələcək həyat yoldaşının simasının görünəcəyi inanılır.

Suya baxmaq falı

Bir kasaya su doldurulur və bir neçə damcı əridilmiş şam damızdırılır. Suya tökülən şamın yaratdığı formalar hərflərə bənzədilir. Həmin hərf falına baxılan şəxsin qismətindəki adamın adının baş hərfidir.

Qeyd edək ki, bu falların hər biri Novruz bayramının mistik və maraqlı adətlərindən biridir və illərdir ki, insanlar bu adətlərə inanaraq müxtəlif arzular edirlər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

