Bu 3 bürcün bəxti həmişə gətirir - Pul, sevgi, karyera

Uğurlar bəzən hər kəsin üzünə gülümsəyir, bəzilərində isə həyat daim xoş keçir.

Astroloqlar deyirlər ki, şans bir çox başqa şeylər kimi, insanın bürcündən asılıdır.

Metbuat.az “TV Proqram”a istinadən bəxti daim gətirən 3 bürclə bağlı məlumatları təqdim edir.

Onlardan biri Qoçdur. Bürcün nümayəndələri yalnız şanslı insanlar deyil. Təbiət onlara yaratmaq, təbliğ etmək və müşayiət etmək enerjisi bəxş edir. Üstəlik, Qoç işdə kiməsə kömək etməyi öhdəsinə götürürsə, bu iş uğur qazanmağa məhkumdur. Qoçun nəinki bəxti gətirir, həm də uğurları başqaları ilə bölüşür.

Əkizlər bürcü tez-tez özlərini lazım olan yerdə tapır və bu səbəbdən qısa müddətdə uğur qazanırlar. Kənardan elə görünə bilər ki, bü bürcün nümayəndəsi hansısa yüksək vəzifəli şəxs - həyat yoldaşı, valideyn və ya tərəfdaş tərəfindən irəli çəkilir. Amma elə deyil. Sadəcə olaraq, Əkizlər təbii olaraq şanslıdırlar.

Əqrəblər pul cəlb etmək sahəsində favoritdir. Pul enerjisi axını həmişə onların ətrafında fırlanır. Onlara yaxın olsanız, lotereya qazanmaq və ya mərclərdə cekpotu vurmaq şansınızı artıra bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.