Yaxın günlərdə bu 3 bürcün həyatı dəyişəcək

Astroloqların proqnozuna görə, bu həftə 3 bürcün həyatı birdən-birə dəyişə bilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Əkizlər



Əkizlər üçün ciddi dəyişikliklər mümkündür - iş dəyişikliyi, daimi yaşamaq üçün başqa ölkəyə və ya şəhərə köçmək, başqa təhsil və ya peşə əldə etmək qərarı.

Amma şəxsi müstəvidə Əkizlər bürcündə gərgin dövr gözlənilir - mübahisələr, hətta ayrılıqlar da ola bilər. Bunu yaxşıca düşünməyə çalışın, sonra qərar verin.

Tərəzi

Çoxdan etmək görmək işi etmək fürsətiniz olacaq. Bu xüsusilə karyera və peşəkar inkişafa diqqət yetirənlər üçün doğrudur. Bəlkə də sərfəli iş təklifi - yeni vəzifənin şərtlərini diqqətlə öyrənin.

Məhəbbətdə hər şey nisbətən sakit, heç bir emosiya partlayışı olmadan keçəcək. Bu harmoniya və dincliyi pozmamağa çalışın.

Əqrəb

Ulduzlar xidmət sektorunda çalışan Əqrəblərə uğur vəd edir. Bürcün tənha nümayəndələri maraqlı bir insanla tanış olmaq və hətta həyatda ciddi bir şey haqqında düşünmək şansına malikdirlər. Ümumiyyətlə, həftə güclü enerji artımı gətirəcək.

Sizi söhbətlər, danışıqlar, səfərlər, görüşlər gözləyir. Yalnız şənbə gününə qədər vəziyyət bir qədər sabitləşəcək. Telefonsuz və həmsöhbətsiz bir az tək qalmaq istəyirsiniz.

