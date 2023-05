Jurnalistin tənqidinə nazirdən maraqlı REAKSİYA - VİDEO

Ötən gün elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə keçirilən brifinqdə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu, jurnalist Zülfiyyə Mustafayevanın mikrofon arxasına keçməsindən sonra baş verib.

Belə ki, jurnalist nazirə suallara verdiyi cavabların onun üçün qanedici olmadığını bildirib. O, Emin Əmrullayevə üz tutaraq qeyd edib ki, verilən açıqlamalar problemlərin həllinə işarə deyil.

Nazir isə öz növbəsində bu iradların onun üçün faydalı olduğunu bildirib və jurnalistin fikirlərinə davam etməsinə şərait yaradıb.

Həmin dialoqun videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.