Azərbaycanlı futbolçu məşhur qapıçılar arasında - SİYAHI

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) XXI əsrin ilk onilliyində ən çox qol vuran qapıçıların siyahısını dərc edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 15 nəfərlik cədvəldə azərbaycanlı qolkiper də var. Bu, “Turan”ın sabiq kapitanı Nizami Sadıqovdur. O, 2001-2010-cu illər aralığında Azərbaycan çempionatında 9 qola imza atıb. Siyahıya braziliyalı Rojerio Seni başçılıq edir. Seni nəzərdə tutulan müddətdə 58 dəfə fərqlənib. O, ümumi karyerası ərzində isə rəqib qapılarına 129 dəfə yol tapıb. 1992-2004-cü illər aralığında “Turan” və “Kəpəz”in formasını geyinmiş Nizami Sadıqov isə ümumilikdə 21 qol vurub.

Qeyd: ÖÇ – ölkə çempionatı, ÖK – ölkə kuboku, BKY – beynəlxalq klub yarışları, MK – milli komanda

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.