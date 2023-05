"Kapital Bank" "Women Bankers Club"la birgə layihə həyata keçirdi

21 may 2023-cü il tarixində ölkənin ilk və yeganə qadın bankçılar platforması olan “Women Bankers Club” (WBC) Kapital Bank-la birgə “Yetər ki, varsan!” adlı tədbir keçirib.

Görüşdə “Women Bankers Club”un üzvləri, Azərbaycan maliyyə sektorunda rəhbər vəzifələrdə çalışan xanımlar, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvləri və digər qonaqlar iştirak edib.



Tədbir zamanı psixoloq Gülnarə Əkbərova “Yetər ki, varsan!”, PAŞA Sığorta şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Ülviyyə Cabbarova “Mənim uğur fəlsəfəm”, şəxsi transformasiya məsləhətçisi Mehmet Bayramoğlu “Mən kiməm?”, transformasiyalar üzrə ekspert, Geştalt kouç - Sevda Əliyeva isə “İkigai 2.0 və ya transformasiya alqoritmi” mövzularında çıxış ediblər.

Qeyd edək ki, WBC maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən qadınların uğurlu ünsiyyətini həyata keçirməyə imkan yaradan bir platformadır. Yarandığı gündən daim təlimlər, master-klaslar, eləcə də təhsil layihələrini həyata keçirən klubun hazırda mindən çox üzvü var.

