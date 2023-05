“Veysəloğlu” Zəngilanın Ağalı kəndinə suvarma avtomobili ianə etdi - VİDEO

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu (VŞQ) Qarabağ Dirçəliş Fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı dəstəyini davam etdirir.

Bu dəfə Şirkətlər Qrupu Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonuna suvarma avtomobili ianə edib. Suvarma avtomobili Zəngilanın Ağalı kəndində tarlaların suvarılması üçün istifadə ediləcəkdir.

Qeyd olunan nəqliyyat vasitəsinin təqdimat mərasimində Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev, VŞQ Müşahidə Şurasının sədri Aydın Talıbov, Qrup CEO Burak Dəniz, Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, Qrupun yüksək rəhbərlik heyəti və media nümayəndələri iştirak edib.

VŞQ Müşahidə Şurasının sədri Aydın Talıbov Qarabağ Dirçəliş Fonduna işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında göstərdiyi səylərə görə dərin minnətdarlığını bildirib:

“”Veysəloğlu” olaraq biz davamlı inkişafın birgə fəaliyyət tələb etdiyinə inanırıq. Qarabağ Dirçəliş Fondu ilə əməkdaşlığımız vasitəsilə biz yenidənqurma prosesini sürətləndirmək üçün lazımi dəstək və resursları təmin etməklə nəzərəçarpacaq fərq yaratmağı hədəfləyirik".

Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev şirkətin bu təşəbbüsünün Qarabağın dirçəlişi prosesində mühüm bir dəyərə malik olduğunu bildirib. O, nümunəvi addıma görə şirkətin rəhbərliyinə və bütün əməkdaşlarına təşəkkürünü bildirib.

“Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu ilk dəfə deyil ki, Fonda ianə edir. Daha öncə də işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işlərinə töhfə vermək məqsədilə ianə edərək dəstək olublar. Şirkətin bu təşəbbüsü digərləri üçün örnək olmalıdır”,- deyə Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə heyətinin sədri Rəhman Hacıyev çıxışı zamanı bildirib.

Suvarma avtomobilinin təqdimat mərasimi Şirkətlər Qrupuna məxsus “AVT Logistics”də keçirilib. Tədbir iştirakçıları eyni zamanda şirkətin quru və soyuq anbarlarını ziyarət ediblər.

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu (VŞQ) pərakəndə, distribusiya, logistika və istehsalat daxil olmaqla, tədarük zəncirinin müxtəlif sahələrini əhatə edən çoxşaxəli FMCG (gündəlik istehlak malları) qrupudur. Dayanıqlı inkişafı dəstəkləmək Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun əsas fəlsəfəsidir.

