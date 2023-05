Bu şəxslər 246 manat müavinət ala bilər - VİDEO

"Ünvanlı dövlət sosial yardımının alınmasının müharibə veteranı adının olması ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət müəyyənləşdirmir. Əksinə bütün vətəndaşlarımız kimi, müharibə veteranı statusu olan şəxslər də ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququna malikdirsə, təyin edilə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Real tv"yə açıqlamasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini Zəka Mirzəyev bildirib.

Sədr müavini əlavə edib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı şəxslərə deyil, aztəminatlı ailələrə ayrılır: "Bu yardımı almaq üçün ailə həqiqətən aztəminatlı olmalıdır. Bu gün ehtiyac meyarının məbləği 246 manatdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.